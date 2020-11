Am 30. August 1991 landete der US-amerikanische Weitspringer Mike Powell bei der Leichtathletik-WM in Tokio bei 8,95 Meter und verbesserte den damals bereits seit 23 Jahre bestehenden Weltrekord seines Landsmannes Bob Beamon um fünf Zentimeter. Powells Marke wurde seither nicht überboten. Auch, weil manche Weitsprunggrube einfach zu kurz sind. Jene auf der Dornbirner Birkenwiese in Kürze aber nicht mehr...