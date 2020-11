Schon in den vergangenen Jahren haben Attentäter in London, Paris, Brüssel oder Berlin zugeschlagen. Am 2. November wurde der Terror nun auch in Wien zur bitteren Realität. Eigentlich hätte dies nie zustande kommen dürfen: Der Schütze war den Behörden schon einmal ins Netz gegangen, wurde dann aber vorzeitig aus der Haft entlassen. Was lernen wir daraus? Kann so etwas noch einmal passieren und wie kann man Terror in Zukunft verhindern? Diese Fragen stellt Moderatorin Katia Wagner ihren Gästen am Mittwoch (20.15 Uhr) in #brennpunkt.