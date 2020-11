„Ich habe mich, insbesondere im Zusammenspiel mit Michael Murauer, besser gefühlt“, gibt Reiter zu, der zukünftig in Sachen Volleyball generell etwas kürzertreten will. „Derzeit trainiere ich die Zweitliga-Mannschaft in Klagenfurt und investiere mehr in mein Studium und mache zudem ein Praktikum, das ziemlich zeitintensiv ist“, erklärt Reiter. „Corona-bedingt ist vieles im Sport sehr unsicher geworden und auch mental ist es nicht leicht.“