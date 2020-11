Woher kommt dieser plötzliche Meinungswechsel? Als Magath auf seine am Freitag getätigte Aussage, wonach Antwerpen „in Ruhe weiter arbeiten“ könne, am Montag angesprochen wurde, erklärte er: „Der Trainer kann weiter in Ruhe arbeiten - nur halt woanders. Wo ist das Problem?“ Auf die Frage, wie er damals als Trainer auf einen Blitz-Rauswurf nach fünf Spielen reagiert hätte, antwortete er: „Wenn ich viermal verloren und einmal Unentschieden gespielt hätte, hätte ich zu meinem Chef gesagt: Ich gehe lieber.“