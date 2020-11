Kapitale Fehler

Das Ergebnis resultierte fast ausschließlich aus kapitalen individuellen Fehlern. Wobei alle vier Verteidiger - Varane mit einem Eigentor, Ramos, Marcelo und Vazquez durch verschuldete Elfer - Anteil an den Gegentreffern hatten. Bis zum 1:1 hatte Real alles im Griff, außer den drei Elfern brachte Valencia in 90 Minuten nur einen Torschuss zuwege. Das Fiasko war also vor allem Ergebnis vieler unglücklicher Umstände. Wozu auch passt: Reals Mittelfeld-Ass Federico Valverde fällt wegen einer Schienbeinverletzung einen Monat aus.