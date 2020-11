Das Land Oberösterreich ändert seine Teststrategie und will Kontaktpersonen der Kategorie 1 nur mehr testen, wenn sie Symptome haben. Denn diese Personen müssten unabhängig von einem positiven oder negativen Testergebnis in Quarantäne. Dies trägt dazu bei, dass die Behörden sich auf die neuen Infektionsketten fokussieren können, so Gesundheitsreferentin LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) am Montag.