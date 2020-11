In der Debatte um den Schulbesuch in Corona-Zeiten hat am Wochenanfang ein Leitfaden der oberösterreichischen Bildungsdirektion für Diskussionen in sozialen Medien und Experten-Kritik gesorgt. Demnach müssen Kinder mit leichten Symptomen „banaler“ Atemwegsinfektionen auch mit Körpertemperatur bis knapp unter 38 Grad der Schule nicht zwingend fernbleiben. Diese Empfehlung entspricht jener von Gesundheits- und Bildungsministerium, hieß es aus dem Gesundheitsressort zur APA.