Die „Corona-Kunde“ aus Salzburg schlug beim ÖFB Sonntagabend so richtig ein - betroffen davon ist nicht nur das A-Team für seine Spiele (Mittwoch Test in Luxemburg, dann Nations League am 15. 11. gegen Nordirland und am 18. 11. gegen Norwegen), sondern auch die Unter 21, die in der EURO-Quali am 13.11. (Türkei auswärts) und 17.11. (Andorra daheim) im Einsatz ist.