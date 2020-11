Die Beamten haben einem Bericht der Zeitung „VNExpress“ zufolge das Haus des 28-Jährigen durchsucht, weil er mit einem illegalen Ring für den Handel mit Wildtieren in Verbindung gebracht wurde. Neben dem Indochinesischen Tiger seien auch ausgestopfte Tiger- und Bärenköpfe gefunden worden. Der Verdächtige gab später zu, online den Kadaver für 860 Dollar (rund 725 Euro) gekauft zu haben. Dann habe er diesen in einem großen Sackerl in Wein eingelegt und in seinem Haus ausgestellt.