Nachdem am Sonntag mehrere Spieler von Red Bull Salzburg positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, fiel eine neuerliche Testreihe bei allen Kickern negativ aus, wie der Klub am Montagabend mitteilte. Man wolle nun schnellstens in Erfahrung bringen, warum die jüngsten beiden Corona-Tests, die bei demselben Labor in Salzburg durchgeführt wurden, unterschiedliche Ergebnisse brachten.