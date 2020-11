„Fußballspiele ohne Zuschauer - das kann auf Dauer nicht gut gehen“: Austria-Vorstand Markus Kraetschmer hat am Montagabend in der Sky-Sendung „Talk und Tore“ zum Thema Profifußball in Zeiten von Corona zum wiederholten Male klar gemacht, dass die Pandemie für viele Klubs existenzbedrohend sei.