Er träumt von einer Musicalkarriere, singt, tanzt, schauspielert auch gerne und hat nun seine erste Serienrolle in der beliebten Krimiserie „Vienna Blood“ ergattert: Tim Stadlbauer (17) aus Leonding ist auf dem Weg zum Erfolg. Das Nachwuchstalent spielte kürzlich auch im Musical „Hair“ in Bad Hall mit und besucht neben dem Gymnasium dreimal die Woche die Musical Theatre Academy in Puchenau: „Es hat sich bei mir schnell herausgestellt, was ich werden will. Ich hoffe nach der Matura auf einen Platz an einer Musicalschule in England, da werde ich mich demnächst bewerben“, so der zielstrebige Teenager.