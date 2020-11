Die Opposition ist damit hochgradig unzufrieden. Denn obwohl das Aufarbeitungs-Projekt laut Nehammer bereits nahezu finalisiert ist, hat noch niemand mit SPÖ & Co. über Details gesprochen. Jörg Leichtfried, Vizeklubchef der Roten, findet die Kommission deshalb jetzt schon „fragwürdig“, sagt er. „Ich habe Zweifel an der Unabhängigkeit dieser Kommission“, so Leichtfried zur „Krone“. Auch die NEOS beklagen schon jetzt einen Mangel an Unabhängigkeit der Aufarbeiter. Die SPÖ wird zudem den Nationalen Sicherheitsrat erneut einberufen.