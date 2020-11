Außerdem unterziehen sich am Dienstag jene Kicker, die nach Luxemburg reisen, den UEFA-Tests. Weitere Abstriche für die ÖFB-Internationalen gibt es am Freitag und am darauffolgenden Dienstag. Am morgigen Dienstag übt die ÖFB-Auswahl noch einmal in Wien, ehe es am Mittwochvormittag nach Luxemburg geht, wo am selben Tag um 20.30 Uhr ein Testspiel gegen die Auswahl des Großherzogtums auf dem Programm steht.