In der Steiermark gibt es zwei Standorte, fast 1800 Mitarbeiter sind weltweit bei Mayr-Melnhof beschäftigt. Produktionsstandorte finden sich über Österreich hinaus in Russland, Tschechien, Deutschland. „Wir haben aktuell lediglich IT-Probleme, an deren Behebung intensiv gearbeitet wird“, betont Franz Mayr-Melnhof der „Steirerkrone“ gegenüber.