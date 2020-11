Bedenkt man die Qualität der großen Sony-Exklusivtitel für die PS4 wie „Ghost of Tsushima“, „The Last of Us 2“ oder auch „Horizon: Zero Dawn“, braucht man aber wohl keine Angst vor zu wenig Nachschub haben. Ganz davon zu schweigen, dass die einem Gaming-PC alles andere als unähnliche Zusammensetzung der PS5 Spieleentwicklern Portierungen einfach macht.