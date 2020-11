Wer nun vermuten mag, dass der Albumtitel „Power Up“ als Hoffnungsschimmer oder Trost für die prekären Zeiten dient, der kennt AC/DC schlecht. Die Australier haben sich zwar wieder zusammengefunden, befinden sich aber noch immer in ihrer ganz eigenen Welt, die - wie schon immer - aus Zeitlosigkeit besteht. „Der Titel ist nur eine weitere Form dessen, den Sound von AC/DC zu beschreiben“, erklärt Angus, „wir waren immer eine elektrisch geladene Kraft und diese Kraft haben wir noch immer in uns. Wir gehen ins Studio, stöpseln die Gitarren ein, drehen die Verstärker hoch und rocken. Diese Power war bei uns immer da und nun wollen wir sie wieder teilen.“ Die Überraschungsmomente auf dem bereits im Sommer 2018 und Anfang 2019 in Vancouver aufgenommenen Album halten sich in Grenzen. Die vorab ausgekoppelte Single „Shot In The Dark“, „Demon Fire“, „Kick You When You’re Down“ oder „Money Shot“ sind rockende Riffmassaker in Reinform. Keine überragenden Highlights, keine Filler. Keine Band schafft es so mühelos wie AC/DC, einen stoisch hohen Qualitätslevel zu halten, ohne auch nur in irgendeiner Form dafür experimentieren zu müssen. Wäre nicht Covid-19 samt Lockdown dahergerauscht, hätten AC/DC ihr Album schon zu Beginn des Jahres veröffentlicht. Lockdown ist - in Europa - zwar wieder, aber irgendwann muss es ja raus. „Livekonzerte sind immer noch unsicher, aber noch länger wollten wir nicht darauf sitzen.“