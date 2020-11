Mönchengladbach-Profi Valentino Lazaro hat am Sonntag einen Treffer der Marke Tor des Jahres erzielt - sportkrone.at berichtete. Sein „Skorpion-Kick“ gegen Bayer Leverkusen war am Tag danach ein Renner in den sozialen Netzwerken und sorgte nicht nur in Deutschland für Aufsehen, sondern schaffte es etwa auch bis in die Berichterstattung der BBC. Es gibt sogar schon einen eigenen Larazo-Song ...