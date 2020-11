Krampus-Hausbesuche sind gefragter denn je

Krampusläufe und -kränzchen finden heuer überhaupt nicht statt. Die meisten Veranstaltungen sind bereits seit geraumer Zeit abgesagt. Umso größer ist die Nachfrage nach den traditionellen Hausbesuchen. So manche Pass kommt da beinahe schon in Terminnot. Aber: „Hoffentlich können wir das auch wirklich alles so durchziehen. Keiner weiß schließlich, was in einem Monat sein wird“, sagt Strobl.