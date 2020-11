„Damit erhöhen wir die Aufenthaltsqualität und machen den nächsten Schritt in der Klimawandelanpassung unserer Stadt“, so Unterkofler, die sich nach der Begrünung der neuen Begegnungszone Lehen die nächste Klima-Maßnahme an die Fahne heften möchte. Um die Lorbeeren der „Neuen Mitte“ in Lehen musste sie sich ja mit mit der grünen Baustadträtin Martina Berthold duellieren. Beide beanspruchten die Begrünungsmaßnahme medial für sich. Letztlich stellte Unterkofler klar: Sie ist für Bäume und Begrünungen ressortverantwortlich.