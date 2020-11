Das Lieferinger-Heimspiel am 5. Oktober 2018 gegen Lafnitz wird wohl nur den größten Jungbullen-Experten in Erinnerung sein. Die Salzburg-Fohlen verloren damals mit 1:2, gerieten anschließend in eine ziemliche Krise und verloren danach noch vier Ligaspiele in Folge. Wahrscheinlich denkt man jetzt, dass so eine Phase ganz normal sei und mehreren Teams schon passiert ist. Außerdem wissen Kenner der Lieferinger auch, dass sie durchgehend mit Spielern unter zwanzig Jahren spielen, weshalb man für eine Schwächeperiode Verständnis haben muss.