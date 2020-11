Die Anti-Korruptionsmaßnahmen der Stadt Salzburg sind löchrig wie ein Schweizer Käse. Die Kritik des Rechnungshofes ist klar: Auch wenn schon etwas gegen Korruption getan wird, ist es noch deutlich zu wenig. Im Vergleich mit den Städten Innsbruck und Graz sind die Anti-Korruptionsmaßnahmen in Salzburg am wenigsten ausgeprägt. Gerade in den anfälligen Bereichen Baugenehmigungsverfahren, Vergabe von städtischen Wohnungen sowie Förderungen und Beschaffungen gehört nachgebessert. Die Empfehlung: eine Meldestelle mit eigenen Ansprechpersonen.