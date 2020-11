Eine Ordensfrau wurde - wie die „Krone“ berichtete - Ende Oktober in einem Linienbus in Graz von einem Afghanen brutal attackiert. Wie sich jetzt herausstellte, war das kein Einzelfall. Einen Tag später wurde ganz in der Nähe eine Frau von dem 19-Jährigen angegriffen. Der Verdächtige soll sich in der Psychiatrie befinden.