Versickert im allgemeinen Budget

Was vor allem bei der Tierschutzpartei, den Grünen, überraschte. Hier ließ man auf „Krone“-Anfrage wissen: „Bernhard Baier kann mit seinem Budget machen, was er will. Deshalb wollten wir uns nicht einmischen.“ Die rund 190.000 € versickern so im allgemeinen Budget. „2021 wird es einen neuen Anlauf geben. Das Geld soll künftig wirklich den Vierbeinern zu Gute kommen“, so Raml.