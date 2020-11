„Aus den nachfolgend zusammengefassten Gründen kann die gegenständliche Widmungsänderung derzeit in der vorliegenden Form nicht vertreten werden“, ist in der Stellungnahme des Landes hinsichtlich der Skigebietserweiterung in Vorderstoder zu lesen. „Aus fachlicher Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes bestehen schwerwiegende Bedenken zum vorliegenden Projekt“, so die Experten.