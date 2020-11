Der Umweltgedanke spielt beim Wellwasser eine große Rolle: „Rund 460 Kilometer Transportweg legt eine Mineralwasserflasche durchschnittlich zurück, unser Wellwasser wird hingegen direkt im Gastronomiebetrieb produziert“, sagt der Innsbrucker Unternehmer Dietmar Meraner. Das Wasser kann dann still oder perlend gezapft werden. Damit, so Meraner, ließen sich viele Tonnen an Transporten, Platz, Energie und Zeit einsparen.