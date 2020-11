Gewerkschaft will Test-Strategie für Pflege zuhause

Auch bei der Gewerkschaft Vida für soziale Dienste ist kein solcher Fall bekannt. Das Personal in Pflegeheimen werde wöchentlich getestet, erklärt Sylvia Gassner. Für die mobile Pflege, Krankentransporte und den Rettungsdienst fehle es seitens der Regierung an einer Test-Strategie. „Man geht von Haus zu Haus, das ist gefährlich.“