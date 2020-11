Mitten in dieser heiklen Phase wurde nun einmal mehr scharfe Kritk an der KAGes-Führung laut – diesmal von Mitglieder des Pflegestabs. Sie kritisieren vor allem den eklatanten Personalmangel mit all seinen Begleiterscheinungen. So suchte die KAGes-Führung per Mail Freiwillige für den Dienst im ehemaligen LKH Hörgas, auf Basis von Überstunden. Dabei können schon jetzt Urlaube vielfach nicht angetreten und Planstellen nicht besetzt werden – die Stimmung im Pflegebereich stehe offenbar kurz vor dem Kippen. „Ja, wir haben für die zweite Station des LKH Hörgas Freiwillige gesucht und zum Glück auch gefunden. Mehrleistungen werden wie immer mit Überstunden abgegolten – und um den Personalmangel abzufedern, haben wir im Pflegebereich 43 neuen Dienstposten geschaffen“, erklärt KAGes-Sprecher Reinhard Marczik.