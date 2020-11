Diese Nacht werden die vier deutschen Studenten nicht vergessen: Trotz Schnee und Eis wollte das Quartett am Sonntag den Grundschartner (3065 m) in den Zillertaler Alpen über die Nordkante erklettern. Mangelhaft ausgerüstet und überfordert saßen die Deutschen bei Einbruch der Dunkelheit in 2800 Metern fest. Nach einem Biwak am Grat wurden sie am Montag per Heli unverletzt geborgen.