Am Samstag zog das Kampagnen-Team von US-Präsident Donald Trump mit einer eigenwilligen Pressekonferenz seines Anwalts Rudy Giuliani zum Ausgang der Wahl Spott auf sich: Statt im weltberühmten gleichnamigen Hotel fand die Ansprache am Parkplatz eines Gartencenters namens „Four Seasons“ in Philadelphia, Pennsylvania, statt. Und dort schlägt man nun auch noch Kapital aus dem kruden Auftritt. Auf einem Aufkleber wirbt die Gärtnerei mit: „Make America Rake Again. Lawn and Order!“