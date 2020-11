Ivica Vastic, Michael Baur oder auch Mario Haas - etliche Österreicher verdienten sich ihre Brötchen in der japanischen Fußball-Liga. Letzterer trug von 2005 bis 2007 den Dress von JEF United und denkt vor dem Testspiel-Doppel der Japaner in Graz (Freitag gegen Panama, am 14. 11. gegen Mexiko) gerne an seine Zeit im „Land der aufgehenden Sonne“ zurück.