Seit einem Jahr vertritt Maximilian Köllner die Interessen des Burgenlandes im Nationalrat in Wien. Dabei liegen ihm besonders das Glyphosat-Verbot und der Klimaschutz am Herzen. Bei beiden Themen vermisst er jedoch das Engagement der Bundesregierung. „Wir brauchen sofort ein Glyphosat-Verbot. Die Grünen müssen hier Farbe bekennen. In der Opposition haben die Grünen immer sehr lautstark ein Verbot gefordert, jetzt in der Regierung wollen sie auf einmal nichts mehr von diesem Verbot wissen“, ärgert sich Köllner.