Ibrahimovic hat die erste Saisonniederlage des AC Milan in der italienischen Serie A zwar in letzter Minute mit einem Tor verhindert, aber zufrieden war der Schwede damit nicht. Denn: Nach knapp 20 Minuten lagen die Gäste durch Antonin Barak (6.) und Mattia Zaccagni (19.) vorn, beim 1:2 profitierte Milan zudem von einem Eigentor durch Giangiacomo Magnani (27.) Und: Zlatan selbst verschoss in der 65. Minute einen Foulelfmeter, weshalb er den nächsten Elfmeter sogar seinem Teamkollegen Franck Kessie überlassen werde