Corona-belastete Aktien legten zu

Branchenseitig lagen im Euro-Stoxx-50 am Nachmittag die von der Corona-Krise zuletzt klar belasteten Werte der Öl- und Bankenbranche an der Spitze der Kurstafel. So legten etwa die Papiere der BNP Paribas (plus 13,3 Prozent) und der Banco Santander (plus 12,9 Prozent) jeweils zweistellig zu. Aufseiten der Ölwerte stiegen Eni und Total jeweils um mehr als zehn Prozent.