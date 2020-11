Vor rund einer Woche verkündete Bildungsminister Heinz Faßmann die Anschaffung von FFP2-Schutzmasken für alle Lehrer. Mindestens genau so lange könnte es nun aber hierzulande noch dauern, bis diese Masken dann auch wirklich an die Pädagogen gelangen. Denn, wie der „Krone“ von der Bildungsdirektion bestätigt wurde, wartet man aktuell weiter auf die Lieferung der mehr als 300.000 bestellten Stück. „Spätestens nächste Woche“, so heißt es aus dem Direktionsbüro in St. Pölten, sollen diese dann endlich eintreffen. „Viel zu spät“, meinen einige Pädagogen empört.