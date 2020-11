Autofahrerin filmte alles

Passiert ist der Dosenwurf in einem Kreisverkehr in Oedt. W. war mit dem Auto gerade zu einer Baustelle unterwegs, weil er die Arbeiter mit Dosenbier überraschen wollte, das er am Beifahrersitz transportierte. Beim Bremsen vorm Kreisverkehr rollte eine der Dosen in den Fußraum seines Cabrios und schlug leck.