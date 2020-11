Die Vorliebe für Trends und Qualität bringt er natürlich auch in sein Unternehmen „MiKE GALELi“ ein. Feinstes Leder und nachhaltiger Kork aus Portugal werden für seine grüne Produktlinie in Istanbul per Hand zu diversen Accessoires, Geldbörsen und Handtaschen verarbeitet. Regelmäßig präsentiert er seine Kollektion auf der Vienna Fashion Week. Ganz wichtig ist ihm dabei die Meinung seiner Frau Renate: „Sie leistet die Vorarbeit“, berichtet der Familienvater, der auch in Sachen Stil etwas ruhiger geworden ist. „Ich mag gedeckte Farben wie Schwarz oder Blau, auffällige Muster müssen es nicht mehr sein.“