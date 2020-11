Trockener Humor und lustiges Timing

Todd Strauss-Schulson wird den Film, der seit 2018 in Arbeit ist, nach dem Drehbuch von Alex Rubens, Dan Gregor und Doug Mand inszenieren. Fans des Stars können von Firth wie immer „trockenen Humor und lustiges Timing“ erwarten. STXfilms-Chef Adam Fogelson, dessen Firma an der Produktion des Films beteiligt ist, sagte in einem Statement: „Wir wollten den Film in einer Art besetzen, die das Ausgangsmaterial lebendig macht und für Action sorgt. Und man kann dieses Ziel mit nichts Besserem erreichen, als Colin Firth zu besetzen.“