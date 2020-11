Doch auf das traditionelle Martini-Gansl braucht trotzdem niemand zu verzichten. Die Wirte im ganzen Land bieten zu Ehren des Landespatrons „Gansl to go“ an. So auch Starkoch Max Stiegl, bei dem man sich nicht nur den Braten abholen kann, sondern auch sämtliche Zutaten wie Knödel und Rotkraut dazu bekommt.