Nachdem am Freitag ein 39-jähriger Salzburger erschossen in einer Wohnung in Klagenfurt aufgefunden worden ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Mordes. Wie Staatsanwaltschaft-Sprecherin Tina Frimmel-Hesse sagte, laufen auch Ermittlungen wegen Raubes und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den mutmaßlichen Täter, einen 37-jährigen Klagenfurter - er hatte mehrere Waffen in seiner Wohnung. Über ihn wurde mittlerweile Untersuchungshaft verhängt.