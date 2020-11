„Nicht unbezwingbar“

„Das Ziel ist mein erster Sieg über einen Profi“, hat sich Nüßle die Latte hochgelegt – in zehn derartigen Duellen zog er bisher stets den Kürzeren. Sein Startgegner am Mittwoch trägt gleich einen klingenden Namen: Robbie Williams! Natürlich nicht der Ex-Leadsänger von Take That, wie der weltberühmte Namensvetter jedoch Brite und auf der World Tour in den Top 50. „Aber auch nicht unbezwingbar“, hält Nüßle fest.