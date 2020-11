Körper an Körper, keine Masken, keine Abstände! So präsentierte sich die Innpromenade in den letzten Tagen hinter der Hauptuniversität in Innsbruck. Sonnenhungrige Studenten und Jugendliche saßen dort zusammengedrängt wie die Sardinen in der Dose. Ein Ärgernis für alle, die sich brav an die Regeln halten in der Hoffnung, dass sich die Situation bald wieder normalisiert. Und vor allem, dass das Gesundheitssystem nicht kollabiert!