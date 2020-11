„Das Freundschaftsspiel gegen Österreich müssen wir ausschließlich als Test betrachten. Das kann ganz schwer für uns werden, aber das ist nun mal so. Wir können es uns nicht erlauben, bereits gegen Österreich alle Kräfte zu verschwenden. Die Spieler, die in dieser Partie zum Einsatz kommen, müssen zeigen, dass sie sehr nah an der ersten Elf dran sind“, erklärte der seit 2010 amtierende Holtz. Seine Truppe holte im Herbst in Liga C der Nations League drei Siege aus vier Partien und führt damit die Gruppe 1 an.