Am 3. Dezember erscheint mit „Per Aspera“ auf Steam und GOG ein interessantes Aufbauspiel für den PC, in dem es den Spieler auf den Roten Planeten verschlägt. Diesen per Terraforming bewohnbar zu machen und futuristische Basen am Mars zu errichten, ist das zentrale Ziel in dem Sci-Fi-Strategiespiel. Im Trailer zeigen die Entwickler, wie „Per Aspera“ aussieht.