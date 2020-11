„Die Magie des Mersey Beats lag darin, dass man die Rock‘n‘Roll-Nummern aus den USA in einen Vier-Viertel-Takt umgewandelt und mit Harmoniegesängen ausgestattet hat. Dadurch bekam das Ganze teils einen aggressiveren Touch“, erzählt Campino. „Die Lieder gingen in der abgewandelten Form zurück in die USA und regierten dort die Top-10. Damals war von ‘the british invasion‘ die Rede. Anfang der 60er-Jahre gab es weit über 300 Bands nur in Liverpool. Das muss man sich so vorstellen wie dieses Phänomen Neue Deutsche Welle - das war ein, zwei Jahre der letzte Schrei, ist dann plötzlich implodiert und war dann die Musik von gestern.“