Vor der Geburt hatte ein Insider gegenüber „Hollywood Life“ ausgeplaudert, dass es der Sängerin besonders wichtig gewesen sei, dass ihre Tochter auch Blooms Ex Miranda Kerr kennenlernt: „Sie war mit all ihren Freunden in Kontakt und sobald sie zu Besuchen bereit ist, wird Katy Miranda mit offenen Armen empfangen. Sie und Katy haben eine großartige Beziehung und sind echte Freundinnen.“