Über 5000 Neuinfektionen

Die neuen Maßnahmen sollen am Dienstag um Mitternacht in Kraft treten und zunächst für 30 Tage gelten. Orban hatte bereits vergangene Woche angekündigt, dass die ungarischen Spitäler bis 10. Dezember hinsichtlich der Intensivbetten ihre Leistungsgrenzen erreichen würden. Nach den neuen aktuellen Fallzahlen verstarben in den vergangenen 24 Stunden 53 Menschen, 5162 Neuinfizierte wurden verzeichnet. 6061 Kranke befinden sich im Spital, 415 werden künstlich beatmet. In Quarantäne sind 36.356 Menschen.