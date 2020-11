In Summe - mit dem bereits 2015 fertiggestellten etwa zwei Kilometer langen Teilabschnitt in St. Georgen (auch hier inklusive Unterflurtrasse)- stehen im Murtal laut Asfinag damit mehr als sieben Kilometer neue Schnellstraße zur Verfügung. Vorstand Hartwig Hufnagl: „Für die Menschen in der Region bringt das viel mehr Sicherheit. Das Herzstück ist die Unterflurtrasse Unzmarkt, bei der wir auch im Bau mit der Deckelbauweise Maßstäbe hinsichtlich des Umwelt- und Anrainerschutzes gesetzt haben."