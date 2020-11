In die neu entbrannte Debatte über laut Wissenschaftler „notwendige“ Schulschließungen bringt sich auch Burgendlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ein. Er spricht sich in einer Stellungnahme gegenüber der „Krone“ „entschieden“ gegen einen „neuerlichen Bildungslockdown“ aus. Eine derartige Entscheidung würde nicht nur der Mehrheit der Experten widersprechen, laut denen Kinder wenig zum Infektionsgeschehen beitragen, sondern hätte vor allem für Kinder und ihre Eltern schwerwiegende Konsequenzen, so der Landeshauptmann.