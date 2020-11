Diese Woche entscheidet sich, wie es in Österreich weitergeht - ob weitere Verschärfungen kommen oder nicht. Bis Mittwoch müssen die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche eklatant nach unten gehen. Zum Wochenstart mussten 5593 Neuinfektionen (Stand Montag, 9.30 Uhr) verzeichnet werden. 43 Patienten sind mit einer Corona-Infektion in den vergangenen 24 Stunden gestorben. 222 Erkrankte mussten ins Spital eingeliefert werden, 15 Patienten mehr als am Vortag müssen intensivmedizinisch betreut werden.